Antrenorul lui AS Monaco, Thierry Henry, i-a predat unui jucător o lecţie de bune maniere, în faţa reporterilor prezenţi la conferinţa de presă.

Tehnicianul monegascilor a apărut însoţit de Benoit Badiashile (17 ani) la conferinţa de presă premergătoare partidei cu Borussia Dortmund. După ce s-a terminat conferinţa, fundaşul nu şi-a împins scaunul sub masă, lucru care l-a deranjat pe Henry. Acesta l-a întors din drum pe Badiashile şi i-a cerut să-şi împingă scaunul, chiar în faţa tuturor celor prezenţi în sală. Tânărul apărător s-a conformat şi a ascultat îndemnul antrenorului.

