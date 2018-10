"Cu mare mândrie sunt fericit să anunţ că am acceptat să fiu noul antrenor principal de la AS Monaco. Am fost norocos să primesc câteva oferte foarte atractive în ultimele luni, dar Monaco a fost întotdeauna lângă inima mea. Începând cariera de fotbalist la acest club mare, se pare că soarta a făcut ca să-mi încep şi cariera de antrenor aici. Sunt incredibil de încântat să primesc această ocazie, dar acum începe munca grea. Abia aştept", a anunţat fostul atacant de la Arsenal pe reţele sociale. citeste mai mult

