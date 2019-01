Theresa May

Şefa executivului britanic, Theresa May, a avertizat cu privire la ''o încălcare catastrofală şi de neiertat a democraţiei'' dacă parlamentarii ţării sale resping acordul privind Brexit-ul şi dacă Marea Britanie rămâne în Uniunea Europeană, informează duminică Press Association.

Cu doar două zile înaintea unui vot în Camera Comunelor asupra acordului privind retragerea din UE, premierul britanic a făcut apel la parlamentari ''să facă ceea ce este bine pentru ţară'' şi să-i sprijine controversatul plan de ''divorţ''. May a apreciat că Marea Britanie riscă să părăsească UE fără un acord... citeste mai mult

