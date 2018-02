Theresa May a declarat la Conferinţa pe probleme de securitate care are loc la Munchen, că exclude organizarea unui al doilea referendum privind Brexitul şi a subliniat faptul că regatul va părăsi Uniunea Europeană.

Întrebată dacă Marea Britanie a luat în considerare organizarea unui al doilea referendum, May a replicat că nu există cale de întoarcere după rezultatul votului din iunie 2016, potrivit Reuters.

„Părăsim UE şi nu se pune problema unui al doilea referendum, să dăm înapoi şi cred că asta e important”, a spus ea. „Oamenii din Marea Britanie consideră că... citeste mai mult