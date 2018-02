Theresa May

Premierul britanic, Theresa May, a sosit miercuri în China pentru o vizită oficială, într-un moment în care se ambiţionează să întărească relaţiile comerciale ale Marii Britanii cu ţările străine în perspectiva perioadei post-Brexit, relatează AFP, citată Agerpres.

Theresa May şi-a început vizita în marele oraş industrial Wuhan (centru) şi va rămâne în ţara asiatică până vineri. O vizită menită să aprofundeze noua "vârstă de aur" a relaţiilor chino-britanice, potrivit Ministerului chinez de Externe.

În cursul zilei de miercuri,... citeste mai mult

