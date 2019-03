”Negocieri sunt în curs. Mulţi au sperat să avem clarificări în acest stadiu, mai ales înainte de votul de mâine. Însă nu este aşa încă”, a declarat în faţa presei Simon Coveney. Downing Street, numărul 10, nu a confirmat această vizită, scrie The Associated Press. Parlamentul britanic urmează să se pronunţe marţi asupra ratificării acordului retragerii, respins deja masiv la mijlocul lui ianuarie. Biroul lui May a anunţat că negocieri continuă în vederea obţinerii unor modificări ale acordului, pentru ca acesta să fie ratificat în Parlament. May a... citeste mai mult

acum 28 min. in Externe, Vizualizari: 12 , Sursa: Adevarul in