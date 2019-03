Premierul britanic Theresa May intenţionează să discute telefonic cu liderii din Uniunea Europeană în acest sfârşit de săptămână, dar nu are vreun plan de a se deplasa la Bruxelles pentru a încerca să obţină schimbări de ultim moment la acordul său privind Brexit-ul, relatează Reuters.

Purtătoarea de cuvânt a premierului a declarat presei că May a discutat deja cu omologii săi din Bulgaria, Danemarca şi Portugalia.

"Va continua discuţiile cu UE în această seară şi în weekend", a spus purtătoarea de cuvânt, adăugând că May... citeste mai mult