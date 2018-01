Premierul Theresa May va anunţa, mâine, o remaniere a Guvernului britanic, însă nicio modificare majoră nu este prevăzută.

Principalele ministere: Externe, Finanţe, Interne şi Brexit vor rămâne neschimbate.

Theresa May urmează să anunţe şi numirea unui nou vicepremier, după demisia lui Damian Green, potrivit News.ro.

Damian Green, unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai premierului Theresa May, şi-a anunţat, la 27 decembrie, plecarea din Guvern, după ce a recunoscut că a minţit în legătură cu... citeste mai mult

