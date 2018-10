Uniunea Europeană a căzut de acord să „analizeze” o propunere de a menţine Marea Britanie în întregime într-o uniune vamală temporară cu UE după Brexit, ca parte a unor măsuri de a evita o graniţă strictă în Irlanda, a afirmat prim-ministrul britanic, Theresa May, scrie Politico, citat de news.ro

May a afirmat luni în Parlament că nu consideră că cele două părţi sunt departe una de alta în discuţiile privind Brexitul, în ciuda faptului că nu s-a ajuns la un acord în weekend, înaintea unui summit al Consiliului European.

May a informat că, deşi propunerea britanicilor privind „o soluţie... citeste mai mult

