La 15 decembrie, liderii Uniunii Europene au acordat mandatul pentru următoarea fază a negocierilor privind Brexit cu Marea Britanie, pentru a pregăti discuţiile privind relaţiile viitoare, din punct de vedere comercial şi al securităţii.

Potrivit Theresei May, 2017 a fost un an de progres pentru Marea Britanie, întrucât s-a ajuns la un acord privind factura de Brexit, chestiunea graniţei irlandeze şi drepturile cetăţenilor din UE.

"Cred că 2018 poate fi un an de încredere şi mândrie reînnoite pentru ţara noastră. Un...

