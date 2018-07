Uniunea Europeană (UE) trebuie să ştie că Marea Britanie o poate părăsi chiar şi fără un acord, a declarat premierul britanic Theresa May, potrivit Reuters.

„Uniunea Europeană nu trebuie să aibă nici o îndoială, facem pregătiri pentru lipsa unui acord în timp ce negociem pentru a ajunge la o înţelegere“, a spus May.

Theresa May se află sub presiuni pe plan intern pentru a schimba planul de ieşire din UE. Presiunile sunt exercitate atât de tabăra conservatoare eurosceptică, cât şi de tabăra conservatoare eurofilă. Guvernul May a fost... citeste mai mult

