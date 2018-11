Theresa May

Deputaţi conservatori i-au cerut premierului Theresa May să stabilească un termen pentru a demisiona în schimbul oferirii susţinerii în Parlament pentru Acordul pe tema Brexit, afirmă surse politice de la Londra citate de cotidianul The Times şi de Agerpres.

Unii parlamentari i-au transmis Theresei May că vor vota în favoarea acordului controversat în cursul dezbaterii parlamentare din 11 decembrie dacă va accepta să demisioneze imediat după ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, programată pe 29 martie 2019.

"Ştim că viitoarea relaţie cu Uniunea Europeană nu este obligatorie. Acest lucru înseamnă că Theresa May

