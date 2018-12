Premierul britanic Theresa May a primit miercuri asigurări de susţinere din partea a cel puţin 185 de parlamentari conservatori, număr suficient pentru a-i garanta că va câştiga votul de încredere din cadrul propriului partid care se va desfăşura în cursul serii, relatează agenţia Reuters, în urma unor anunţuri din presă şi de pe reţelele de socializare.

Theresa May are nevoie de o majoritate simplă - de 158 din cele 315 voturi ale deputaţilor conservatori - pentru a rămâne la conducerea Partidului Conservator şi a

