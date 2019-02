Jean-Claude Juncker, preşedintele Comisiei Europene, o va găzdui pe May la doar 24 de ore de întâlnirea sa cu premierul irlandez Leo Varadkar. May este aşteptată să ceară redeschiderea acordului privind Brexitul, după ce parlamentul britanic a cerut oficial acest lucru săptămâna trecută, pentru a înlocui contestata „soluţie de rezervă”, care implică rămânerea Marii Britanii în uniunea vamală pe termen nedefinit pentru a evita o graniţă dură între Irlanda şi Irlanda de Nord. May le-a transmis miniştrilor... citeste mai mult

