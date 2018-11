Theresa May

Şefa guvernului de la Londra, Theresa May, a afirmat joi, într-o conferinţă de presă în Downing Street, că proiectul de acord privind Brexit-ul convenit cu Uniunea Europeană este "cel mai bun" posibil pentru Regatul Unit, iar ea intenţionează să-l ducă la bun sfârşit, transmite AFP, citată de Agerpres.

"Cred, cu toată fiinţa mea, că drumul pe care l-am urmat este cel mai bun pentru ţara mea", a declarat May, afirmând că acţionează în interesul naţional şi va continua să o facă, după ce s-a confruntat în cursul zilei cu demisia a patru membri ai guvernului său şi cu o... citeste mai mult

