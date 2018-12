O majoritate de 200 de parlamentari conservatori au susţinut-o pe May în votul de neîncredere declanşat în propriul partid după ce prim-ministrul a anunţat că nu va mai participa la alegerile interne din 2022. May avea nevoie de cel puţin 159 de voturi pentru a rămâne liderul Partidului Conservator şi implicit prim-ministrul Marii Britanii. În urma rezultatului de astăzi, ea nu va mai putea fi contestată timp de un an. Numărul mare de voturi împotriva sa ar putea fi un semn de îngrijorare pentru premier, fiind... citeste mai mult

