Theresa May

Parlamentul britanic a aprobat miercuri un amendament care o obligă pe premierul Theresa May ca, în cazul respingerii la vot în Camera Comunelor a acordului privind Brexitul pe 15 ianuarie, să prezinte un ''plan B'' într-un termen de cel mult trei zile, relatează agenţiile Reuters şi EFE.

Theresa May ar fi trebuit oricum să vină cu un asemenea plan prin care să precizeze cum intenţionează să procedeze în continuare, dar într-un termen de 21 de zile, acesta fiind acum scurtat la numai... citeste mai mult

