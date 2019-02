Theresa May

Premierul britanic Theresa May a afirmat că ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană nu trebuie să eşueze şi că guvernul trebuie să se concentreze pe realizarea Brexit-ului, relatează duminică Reuters.

Şefa guvernului de la Londra încearcă să obţină modificări la pachetul de măsuri privind Brexit-ul înainte de un alt vot în parlament. În cazul în care nu va reuşi, dna May va trebui să decidă dacă va amâna Brexit-ul sau riscă să pună în pericol cea de-a cincea mare economie a lumii prin ieşirea din blocul comunitar fără un acord pe 29 martie.

''Concentrarea noastră pe...

