May a declarat că ar fi „un simbol al eşecului colectiv politic al parlamentului” participarea Marii Britanii la alegerile europarlamentare din mai, lucru care ar putea fi necesar din cauza unei amânări de lungă durată.

Ea a avertizat că, dacă parlamentarii nu îi vor susţine acordul, s-ar putea ca Marea Britanie să nu părăsească Uniunea Europeană timp de luni bune „sau chiar niciodată”.

May a recunoscut că şi dacă acordul ei va fi aprobat de parlamentul britanic înaintea summit-ului Consiliului European de joi, guvernul va avea nevoie de o amânare „tehnică scurtă”.

„Nu este un deznodământ ideal - am fi putut şi ar fi trebuit să părăsim UE pe 29...

