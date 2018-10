Theresa May

Guvernul de la Londra nu se pregăteşte pentru alegeri generale, scenariu care nu ar fi în interesul naţional, a declarat marţi, la Oslo, premierul britanic Theresa May, transmite Reuters, citată de Agerpres.

''Nu ne pregătim pentru alte alegeri generale. Acest lucru nu ar fi în interesul naţional'', a spus şefa executivului britanic, aflată în capitala Norvegiei pentru a participa la o reuniune a Consiliului Nordic.

May a reafirmat că după Brexit nu va exista o 'frontieră dură' între provincia britanică Irlanda de Nord şi Republica Irlanda.

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord... citeste mai mult

azi, 00:45 in Externe, Vizualizari: 15 , Sursa: Replica in