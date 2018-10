Londra ar putea solicita o scurtă extindere a perioadei de tranziţie post-Brexit pentru a facilita ieşirea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană, a anunţat luni premierul britanic Theresa May, citat de Reuters.

''Există unele circumstanţe limitate în care s-ar putea susţine că o extindere a perioadei de implementare ar putea fi preferabilă dacă am fi siguri că este doar pentru o perioadă scurtă'', a declarat May în parlamentul britanic, unde a prezentat rezultatele Summitului UE desfăşurat săptămâna trecută la Bruxelles.

Încercările şefei executivului britanic... citeste mai mult