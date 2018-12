Potrivit BBC, la conferinţa de presă comună susţinută în Downing Street alături de premierul polonez, Mateusz Morawiecki, Theresa May a apreciat „contribuţia imensă“ a comunităţii de un milion de polonezi din Regatul Unit şi a încercat să ofere asigurări suplimentare în legătură cu consecinţele Brexitului. May a spus că Polonia şi Marea Britanie au în comun o legătură profundă şi a continuat: „Mesajul meu pentru polonezi este clar: puteţi rămâne şi ne dorim să rămâneţi“. Theresa May a repetat mesajul în poloneză. citeste mai mult

