Theresa May ii va cere lui Donald Trump sa evite Londra in timpul vizitei lui in Marea Britanie Premierul britanic Theresa May ii va solicita presedintelui SUA, Donald Trump, sa evite protestatarii din centrul Londrei in timpul vizitei pe care liderul american o va efectua in Marea Britanie in luna iulie si a propus ca intrevederea cu acesta sa fie gazduita de resedinta ei de la tara, a relatat duminica publicatia britanica The Sun, citata de Reuters.

acum 44 min.