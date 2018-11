Prim-ministrul britanic Theresa May declară că Guvernul este de acord cu draft-ul Brexit-ului. Ședința de guvern a durat 5 ore.

„Cred cu tărie că acordul este cel mai bun pe care îl puteam negocia”, a spus May jurnaliștilor adunați pe Downing Street.

„Acesta este un pas decisiv, care ne permite să mergem mai departe și să finalizăm înțelegerea în zilele următoare. Aceste decizii nu au fost luate ușor, dar consider că este vorba despre ceva de interes național” a adăugat aceasta.

citeste mai mult

acum 59 min. in Externe, Vizualizari: 16 , Sursa: Jurnalul National in