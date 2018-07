Textul a fost adoptat luni seara în Camera Comunelor cu 318 voturi pentru şi 285 împotrivă, iar acum este examinat în Camera Lorzilor.

Acest proiect de lege conţine o serie de aranjamente tehnice pentru regimul vamal după ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană

Downing Street a confirmat că a acceptat modificările propuse sub influenţa deputatului ultraconservator Jacob Rees-Mogg, apărătorul unui Brexit fără concesii.

„Mă bucur mereu să ascult preocupările colegilor mei“, a declarat Theresa May în faţa deputaţilor britanici.

Mulţumind euroscepticii, Guvernul May s-a expus în schimb

