Premierul britanic Theresa May a anunţat, luni, că va discuta în continuare cu parlamentarii privind acordul Brexitului şi a exclus posibilitatea unui nou referendum, precizând că este datoria guvernului să respecte rezultatul referendumului din 2016, scrie BBC.

May a afirmat că, dacă parlamentarii s-au arătat îngrijoraţi de un Brexit fără acord, ei trebuie să înţeleagă că cea mai bună cale de a evita acest lucru este votarea unui acord. Cealaltă variantă ar implica extinderea Articolului 50, ceea ce UE nu îşi doreşte, a precizat May.

„Atunci când oamenii cer ca guvernul să excludă posibilitatea unui Brexit fără acord, ei practic spun că... citeste mai mult

acum 23 min. in Externe, Vizualizari: 9 , Sursa: Antena 3 in