May a afirmat că, dacă parlamentarii s-au arătat îngrijoraţi de un Brexit fără acord, ei trebuie să înţeleagă că cea mai bună cale de a evita acest lucru este votarea unui acord. Cealaltă variantă ar implica prelungirea Articolului 50, ceea ce UE nu îşi doreşte, a precizat May.

„Atunci când oamenii cer ca guvernul să excludă posibilitatea unui Brexit fără acord, ei practic spun că ar trebui să anulăm activarea Articolului 50”, a declarat May.

„Iar acest lucru nu respectă votul privind Brexitul”, a adăugat May.

„Alţii cer un nou referendum, însă datoria noastră este să îl implementăm pe primul”, a afirmat ea, arătându-se îngrijorată în legătură cu precedentul care s-ar... citeste mai mult

