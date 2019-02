Theresa May

Amânarea Brexitului nu aduce cu sine un acord şi nu ar face decât să amâne decizia majoră privind ieşirea Regatului Unit din UE, a declarat luni premierul britanic Theresa May, confruntată cu presiuni de a extinde data limită la care Brexitul va deveni efectiv, prevăzută pentru 29 martie, relatează agenţiile Reuters şi EFE.

''O extindere a articolului 50, o întârziere a acestui proces, nu va aduce o decizie în parlament, nu va aduce un acord'', a spus Theresa May într-o declaraţie acordată presei la summitul UE-Liga Arabă, desfăşurat la Sharm el-Sheikh.

''Ceea ce se va întâmpla este exact ceea ce cuvântul 'amânare' spune. Doar amână momentul deciziei.

