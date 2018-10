Premierul britanic Theresa May este deschisă ideii de prelungire a perioadei de tranziţie post-Brexit "cu câteva luni", a scris joi pe Twitter editorul politic de la BBC Laura Kuenssberg, relatează Reuters.

Liderii UE au în vedere posibilitatea ca perioada de tranziţie post-Brexit, în care Marea Britanie ar respecta regulamentele UE, să fie prelungită cu un an ca o modalitate de a oferi Londrei mai mult timp pentru un acord comercial între UE şi Regatul Unit pe care acesta îl doreşte pentru a soluţiona problema frontierei irlandeze.

Dar până acum, May a exclus în mod repetat prelungirea perioadei de