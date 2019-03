Premierul britanic Theresa May a anunţat în faţa deputaţilor din formaţiunea sa, Partidul Conservator, că va demisiona înainte de următoarea etapă de negocieri cu privire la Brexit, relevă un comunicat al biroului său de presă, conform Agerpres.

Theresa May „Se doreşte o nouă abordare, un nou leadership” pentru următoarea fază a negocierilor de Brexit, care urmează să stabilească viitoarea relaţie dintre Regatul Unit şi Uniunea Europeană, le-a spus May deputaţilor. „Nu voi reprezenta un obstacol”, a menţionat ea.

