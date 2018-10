Theresa May: " Acordul Brexitului este foarte aproape de finalizare" 

Prim-ministrul britanic, Theresa May, va declara în faţa Camerei Comunelor că acordul privind Brexitul este gata în proporţie de 95% şi că protocoalele acordului au fost stabilite, scrie The Guardian.

May este aşteptată să confirme că a rezolvat problema viitorului statut al Gibraltarului, a dezvoltat un protocol privind baza militară britanică din Cipru şi a ajuns la un acord pentru a rezolva viitoare dispute cu UE.

May a trimis presei punctele principale ale discursului său din Camera Comunelor, pe care îl va încheia spunând: "Luând toate aceste lucruri în... citeste mai mult

