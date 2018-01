The Weeknd opreste colaborarea cu H&M, dupa ce compania a fost acuzata de rasism Cantaretul cunoscut sub numele de The Weeknd a anuntat ca nu va mai colabora cu H&M, dupa ce compania a fost acuzata de rasism, in cadrul unei campanii publicitare nepotrivite. Foto: Instagram/ Theweeknd LifeStar Compania a publicat in campania de prezentare o imaginea in care apare in baietel de culoare, purtand un tricou pe care scrie "Cea mai cool maimuta din jungla".

Reprezentantii companiei si-au cerut scuze si au scos fotografia din campania de... citeste mai mult

