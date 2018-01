The Washington Post cere interventia rapida a liderilor mondiali pentru a salva Romania de la catastrofa ! Intr-un editorial recent, columnistii de la The Wasshington Post ii cer explicit lui Donald Trump si Angelei Merkel sa intervina in cazul contrarevolutiei coruptilor din Romania

Revolutiile democratice ale fostelor tari comuniste din Europa au inceput sa fie inversate . Dupa Ungaria si Polonia, s-ar parea ca Romania are nostalgii mari pentru trecutul comunist si pentru perenizarea coruptiei. In fata acestor... citeste mai mult