„Conform unui calendar discutat astăzi (joi, n. red.) la Whitehall: şedinţă de cabinet probabil luni“, a declarat Sam Coates, editorul politic adjunct al The Times, citat de Reuters.

În aceeaşi zi cu publicarea acordului, responsabilul britanic pentru Brexit, Dominic Raab, se va întâlni cu negociatorul-şef al UE, Michel Barnier, a adăugat jurnalistul The Times.

Miercuri, premierul britanic Theresa May va face o declaraţie în Camera Comunelor, iar un summit UE pe tema Brexitului ar putea avea loc între 23 şi 25 noiembrie, a mai spus Sam Coates.

citeste mai mult

azi, 14:39 in Externe, Vizualizari: 31 , Sursa: Adevarul in