"Înalt, brunet, atrăgător şi cu picioarele pe pământ", este descris fostul principe Nicolae de către publicaţia The Telegraph, care susţine că acesta şi soţia lui au fost numiţi "Harry şi Meghan" ai ţării.

Publicaţia a mai relatat că odată cu moartea regelui Mihai I al României ar fi putut să moară şi orice speranţă pe care statul român ar fi avut-o privind reinstaurarea monarhiei. Cu toate Nicolae de Roumanie Medforth – Mills, nepotul cel mare al regelui, în vârstă de 32 de ani, scrie The Telegraph, aduce o nouă "urmă de speranţă" poporului român.

Într-un interviu acordat cotidianului The... citeste mai mult

azi, 13:36 in Social, Vizualizari: 49 , Sursa: Realitatea in