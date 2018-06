The Sun: Burnt Oak, suburbia londoneza transformata total de imigrantii din Romania Burnt Oak este o suburbie a Londrei poreclita "Mica Romanie", unde meniurile localurilor sunt scrise in limba romana, iar sarmalele sunt considerate cel mai popular fel de mancare, noteaza jurnalistii tabloidului britanic The Sun, intr-un reportaj facut in aceasta zona, la scurt timp dupa publicarea unor date guvernamentale care indicau ca romanii sunt, in prezent, cel mai numeros grup de imigranti din Regatul Unit dupa polonezi.

