Păstrând tradiția ultimilor ani, și în acest an, de Zilele Orașului Satu Mare va avea loc o nouă ediție a concursului The Strongest Men – Concurs Internațional de Forță.

Potrivit organizatorului principal, Alexandru Cortean, la ediția din acest an vor participa opt sportivi din șase țări, și anume: Ungaria, Cehia, Slovacia, Serbia, Ucraina și, bineînțeles, România.

Concurenții vor avea de trecut cinci probe. Prima dintre ele este pentru prima dată la Satu Mare, și anume tragerea unui TIR doar din brațe, nu cu picioarele, cum era până acum. De asemenea, concurenții vor trebui să facă îndreptări având o greutate de 250 kg, ridicarea bușteanului deasupra capului, purtatul... citeste mai mult