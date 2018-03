''The Sopranos'' revine... pe marile ecrane

Serialului american de succes ''The Sopranos'' va fi dezvoltat într-o producţie lungmetraj, care ar putea readuce în faţa fanilor acestei familii de mafioţi unele dintre cele mai îndrăgite personaje, relatează Reuters citând un anunţ făcut joi de New Line Cinema.

New Line, parte a Time Warner Inc's Warner Bros, a anunţat că a achiziţionat scenariul ''The Many Saints of Newark'' de la creatorul serialului, David Chase şi de la autorul ''Sopranos'', Lawrence Konner.

Acţiunea din acest scenariu este plasată în Newark, New Jersey,... citeste mai mult