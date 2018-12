The Sisters Brothers, filmul coprodus de Cristian Mungiu și turnat parțial în România, este cel mai nominalizat lungmetraj la Lumiere. Conform Agerpres, filmul are patru nominalizări la echivalentul francez al Globurilor de Aur.

Filmul a fost regizat de Jacques Audiard și îi are în distribuție pe John C. Reilly, Joaquin Phoenix şi Jake Gyllenhaal. Tot patru nominalizări au primit şi lungmetrajele Jusqu'a la garde, de Xavier Legrand, Mademoiselle de Joncquieres, de Emmanuelle Mouret, şi... citeste mai mult

