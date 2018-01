Lungmetrajul "Logan", un spin off al seriei "X-Men", cu Hugh Jackman şi Patrick Stewart în rolurile principale şi regizat de James Mangold, a primit o nominalizare supriză la premiile Sindicatului scenariştilor americani, în categoria "cel mai bun scenariu adaptat".

În aceeaşi categorie au mai fost nominalizate filmele "Strigă-mă pe numele tău/ Call Me by Your Name", "Un artist numit dezastru/ The Disaster Artist", "Jocuri secrete/ Molly's Game" şi "Mudbound".

În categoria "cel mai bun scenariu original" au fost nominalizate filmele "The Big...

