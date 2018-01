Thrillerul fantasy "The Shape of Water" şi drama "Call Me by Your Name" sunt printre filmele nominalizate la ediţia din 2018 a Premiilor Sindicatului Scenariştilor (Writers Guild Awards, WGA), au anunţat joi organizatorii, citaţi de DPA.

"The Shape of Water", cu un scenariu scris de Guillermo del Toro, va candida la premiul pentru scenariu original alături de drama "Lady Bird" (scenariu de Greta Gerwig), filmul horror "Get Out" (Jordan Peele) şi comediile "The Big Sick"... citeste mai mult