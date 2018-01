THE SEVEN DEADLY SINS: KNIGHTS OF BRITANNIA primește un trailer nou

BANDAI NAMCO Entertainment Europe, unul dintre liderii industriei de jocuri video, a dezvăluit un nou trailer care oferă detalii despre gameplay-ul din The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia, joc planificat să fie lansat pe 9 februarie 2018 exclusiv pe PlayStation®4.

În The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia fani vor putea retrăi întreaga poveste din deosebit de populara serie de Anime. Boar Hat va servi ca o bază centrală, din care jucătorii vor putea descoperi rezultatele bătăliilor, vor... citeste mai mult

