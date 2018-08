Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava (USV) le pregăteşte studenţilor instituţiei o surpriză plăcută, aceştia urmând să sărbătorească debutul noului an universitar alături de una dintre cele mai îndrăgite trupe de la momentul actual, The Motans.

Concertul este programat pentru data de 1 octombrie, pe esplanada din faţa corpului A, din strada Universităţii. Intrarea este liberă.

The Motans este o trupa provenită din Republica Moldova care şi-a făcut debutul şi pe piaţa din România şi care a înregistrat un... citeste mai mult