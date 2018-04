A rămas mai puțin de o lună până când reprezentanții României vor urca pe scena Eurovision din Lisabona. Pe 10 mai, piesa Goodbye va răsuna în a doua semifinală a concursului internațional. The Humans este în plin turneu de promovare.

The Humans, pregătiri pentru Eurovision EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link: Proaspăt întorși din Israel, artiștii de la The Humans n-au timp de stat. Repetă în studiourile TVR, își pregătesc ținutele pentru Eurovision și participă la cât mai multe emisiuni pentru promovarea... citeste mai mult

azi, 21:06 in Actualitate, Vizualizari: 50 , Sursa: TVR in