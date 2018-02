Cei de la trupa The HUMANS au fost aleși marii câștigători ai finalei Eurovision România, aceștia urmând să reprezinte România în concursul ce se va desfășura la Lisabona.

Sub sloganul „All aboard”, Eurovision Song Contest 2018 va aduce, pe scena din Lisa­bona, reprezentanţii celor 42 de ţări înscrise în competiţie în semifinalele din 8 şi 10 mai şi finala pe 12 mai. Piesa Goodbye, care va reprezenta ţara noastră la Eurovision, intră în a doua semifinală a concursului, în prima parte a show-ului din 10 mai.

„E o bucurie, o certitudine, acum, la aniversarea unui an de când am format această trupă. Mulţumim pentru vot...