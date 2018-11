The Grand Heritage - Primii 100 de ani, este un proiect menit să întregească spiritul autentic românesc, în an de sărbătoare, astfel încât fiecare român să se bucure de originea sa, de frumuseţea ţării sale şi de oamenii care trăiesc în arealul strămoşesc. Astfel, în cadrul expoziţiei The Grand Heritage au expus şase meşteri populari, artişti recunoscuţi pe plan naţional şi internaţional pentru originalitatea creaţiilor, alături de cei de la Metal Creativ, care au dezvăluit publicului piese de mobilier tradiţionale interpretate într-o manieră modernă, precum şi lucrările artistului Alex Robciuc, unul dintre cei mai... citeste mai mult

azi, 16:52 in Cultura-Media, Vizualizari: 27 , Sursa: Adevarul in