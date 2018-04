THE FOUR - CEI 4. Cea de-a cincea ediție ”The Four – Cei 4” s-a încheiat, sâmbătă seara, la Antena 1, cu o nouã schimbare pe cele patru scaune. Ruxandra Anania nu a avut timp sã se facã prea comodã pe scaunul obţinut cu doar o ediţie înainte. Francesca Ilie a câştigat lupta şi dupã două melodii și-a câștigat locul printre Cei 4!

THE FOUR - CEI 4. Ionuţ Bãdulescu, primul concurent al serii, spune despre el cã a participat la multe festivaluri, a avut ocazia sã cânte alãturi de Al Bano, dar şi alãturi de o orchestrã de 40 de muzicieni, când avea doar 14 ani, fiind convins cã toate aceste experienţe l-au ajutat sã ajungã pânã aici. A venit la „The Four –...