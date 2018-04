THE FOUR - CEI 4 Lupta devine și mai grea, sâmbătă, de la ora 20.00, la Antena 1, la ”The Four – Cei 4” când în ring intră noi challengeri, unii veniți cu un scop bine definit, la care visează de multă vreme.

THE FOUR - CEI 4 Este și cazul Alexandrei Crișan, care intră sâmbătă în luptă la ”The Four – Cei 4” după patru ani de așteptare cu un singur gând: ”Vreau să o provoc pe Nicoleta Nucă azi, de patru ani aștept duelul acesta!”, a spus Alexandra, care a întâlnit-o ultima dată pe Nicoleta pe scena ”X Factor”. Chiar dacă artista a venit decisă... citeste mai mult

acum 49 min. in Actualitate, Vizualizari: 38 , Sursa: Antena 3 in