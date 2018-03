Antonia, Feli, Carla’s Dreams și Cheloo vor ocupa locurile la pupitrul de jurat ”The Four – Cei 4”, începând din 31 martie, de la 20:00, la Antena 1.

Cu ani de experiență în industria muzicală, prezenți în topurile de specialitate și pe scenele din întreaga țară, și chiar și cele internaționale, Antonia, Feli, Carla’s Dreams și Cheloo i-au ales deja pe cei care merită să fie ”The Four – Cei 4”, însă în fiecare ediție aceștia trebuie să lupte pentru a-și păstra locul.

”Din ce am ascultat până acum, foarte mulți dintre ei sunt talentați”, spune Antonia, care este la cea de-a doua experiență a... citeste mai mult

