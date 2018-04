Aceasta a fost cea mai mare colectă făcută în România şi a reuşit să strângă, cu implicarea masivă a vizitatorilor centrelor comerciale, 10 tone de haine în plus faţă de ţinta propusă.

The Empty Shop este un magazin al faptelor bune care a atras zilnic sute de oameni mărinimoşi, dornici să îi ajute pe cei aflaţi în nevoie. Practic, The Empty Shop nu a fost niciun minut „empty”, de la momentul deschiderii şi până la încheierea etapei de colectare.

În prezent, se derulează a doua etapă a campaniei,... citeste mai mult